Bazzichi trionfa nella gara in memoria di Puppo

Daniele Bazzichi (in foto, la premiazione effettuata dalla signora Teresa Dazzi, mamma di Roberto Puppo), classe 1976, del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, ha vinto la IV edizione della Sun Rise, la ormai nota corsa mattutina al sorgere del sole, disputatasi a Forte dei Marmi con ritrovo presso lo storico pontile per la partenza. Una gara particolarmente sentita e speciale, che ha visto tantissimi amatori ritorvarsi, per non mancare all’appuntamento. Si erano dati appuntamento oltre duecento appassionati della marcia e del running intorno alle 6, all’alba, per questo singolare evento.

La gara, organizzata e curata dal Gp. Parco Alpi Apuane con il presidente Graziano Poli e con l’addetta alla segreteria Paola Lazzini, è stata patrocinata dal Comune di Forte dei Marmi e alla squadra più numerosa, quella biancoverde del Parco, la Contrada del Pozzo di Querceta ha assegnato il Memorial Roberto Puppo, lo sfortunato giovane versiliese che nel 2006 aveva perso la vita in un incidente sulle Apuane. Un momento di sport, che però ha unito i tanti partecipanti nel ricordo del giovane, per un momento davvero speciale.

Lungo i 5 km, tutti ricavati sul lungomare, con passaggio nel centro di Forte dei Marmi, c’è stata molta competizione e alla fine si è imposto il forte atleta biancoverde Daniele Bazzichi. Per il dopo gara tutti i partecipanti hanno partecipato alla colazione offerta dall’organizzazione, che ha dato appuntamento per la quinta edizione per il 12 luglio 2025, con partenza alle ore 5 e 48 minuti, cioè al sorgere del sole quel giorno, sul crinale apuano.

Dino Magistrelli