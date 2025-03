Battezzate quattro strade. Targhe per Ipazia, Hack. Castelnuovo e Manzi

L’assessore alla toponomastica Moreno Bruni, assieme ai rappresentanti della omonima commissione, ieri ha scoperto le quattro targhe dedicate a tre donne e a un uomo di scienza collocate nelle aree di circolazione attorno alla scuola elementare Collodi di San Concordio.

Le procedure per queste intitolazioni, avviate precedentemente, sono state portate a compimento, rispondendo così alle sollecitazioni provenienti da famiglie, insegnanti e cittadini. Le quattro aree di circolazione prendono dunque da oggi il nome di Ipazia, matematica, astronoma e filosofa, nata ad Alessandria d’Egitto nel 355 e uccisa da una folla di fanatici cristiani nella stessa città, nel 415; Margherita Hack, astrofisica, accademica, divulgatrice, nata a Firenze nel 1922 e morta a Trieste nel 2013; Emma Castelnuovo, matematica, insegnante, perseguitata dal regime fascista in quanto ebrea, nata a Roma nel 1913 e morta nella stessa città nel 2014; Alberto Manzi, insegnante, divulgatore, pedagogista, scrittore, nato a Roma nel 1924 e morto a Pitigliano nel 1997, volto e voce della storica e popolarissima trasmissione televisiva del servizio pubblico di lotta contro l’analfabetismo “Non è mai troppo tardi”.

Alla cerimonia era presente una delegazione delle scuole Collodi composta da diverse classi accompagnate dai loro insegnanti e dal dirigente scolastico Gino Carmignani. Non è voluto mancare inoltre il nipote di Emma Castelnuovo, Franco Benvenuti, che è giunto per l’occasione a Lucca da Treviso. “Siamo lieti di portare a termine queste intitolazioni – ha dichiarato l’assessore Moreno Bruni – che proprio in prossimità del polo scolastico di San Concordio riuniscono persone che in età storiche molto diverse fra loro hanno contribuito al progresso della scienza divulgandone contenuti e metodi in modo da accrescere al contempo il livello culturale delle comunità“.