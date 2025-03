Battaglia di Altopascio. Via alle celebrazioni

Un fumetto per le scuole, rievocazioni storiche e eventi turistico-sportivi per celebrare i 700 anni dalla Battaglia di Altopascio. È stato siglato ieri a palazzo Orsetti il protocollo d’intesa – uno dei primi a carattere culturale – che impegna i Comuni di Lucca, Altopascio, Montecarlo e Porcari per tutto il 2025 a realizzare un programma condiviso di iniziative in occasione dell’anniversario del 23 settembre 1325. Questa data segnò infatti la storica vittoria delle truppe ghibelline lucchesi di Castruccio Castracani degli Antelminelli e degli alleati milanesi di Azzone Visconti sulle forze guelfe fiorentine e senesi guidate da Ramon de Cardona, capitano della guardia pontificia sotto Giovanni XXII.

Un’alleanza a quattro labari fortemente voluta dal consigliere con delega alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga, che vuole essere un primo tassello alla riscoperta delle radici della Piana di Lucca, che porti nel 2028 – anniversario della morte di Castruccio Castracanti - ad abbracciare tutti i territori coinvolti, dalle Marche alla Toscana.

La figura del condottiero sarà dunque centrale nel calendario di iniziative, che si avvarrà del supporto di un comitato scientifico composto da sei storici e esperti, i cui nomi saranno ufficializzati nelle prossime settimane.

L’obiettivo, come ricordato dai sindaci Mario Pardini, Sara D’Ambrosio, Marzia Bassini e Leonardo Fornaciari, è quello di riportare in auge eventi e figure del Medioevo per farli riscoprire a una platea che vuole essere più vasta possibile. Fondamentale, in questo senso, sarà dunque la collaborazione con le scuole, dove saranno realizzati laboratori a cura di Artespressa, che si occuperà anche della realizzazione di un fumetto sul tema.

"Da settimane siamo a lavoro per pianificare un calendario di iniziative che vada oltre il consueto convegno accademico, ma che sappia coinvolgere giovani, cittadini e turisti attraverso eventi a carattere culturale ma anche sportivo - hanno ricordato gli assessori alla cultura Alessio Minicozzi, Eleonora Lamandini e Ugo Lunardi -. Ogni comune farà la sua parte, ma grazie a questo protocollo potrà contare sul supporto dell’altro, in modo da poter promuovere in maniera coordinata un evento e una figura che legano le storie dei nostri territori".