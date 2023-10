“Basta multe ai residenti“. Strisce gialle, un miraggio

"Guardi qua, una bella multa da 61 euro. L’ho presa perché non sapevo dove lasciare l’auto e l’ho parcheggiata fuori dagli spazi, dove non dava alcun fastidio, dato che qui vicino 5 posti per i residenti se li è mangiati l’ennesima impalcatura e una piazza l’ha già occupata un padiglione dei Comics... Trovo assurdo multare noi residenti se non ci sono più spazi di sosta. O dobbiamo proprio andarcene dal centro storico?".

A evidenziare un problema che in questo periodo attanaglia moltissimi residenti a caccia di un parcheggio è Maria Grazia Previsti, insegnante residente in centro. "Siamo al paradosso – sottolinea – che spingono noi residenti a detestare i Comics. I padiglioni li mettano sulle Mura. Perché non è possibile che tra montaggio e smontaggio dei padiglioni passi quasi un mese e mezzo: se il personale non basta, dobbiamo rimetterci noi a suon di multe? Piazza San Pietro Somaldi ha già un padiglione, lo stesso per piazza Santa Maria, mentre in via Guinigi e dintorni sono spariti da tempo immemorabile 20 posti auto per un’impalcatura, per non parlare di via San Nicolao. Ovviamente portano soldi a Metro e al Comune ma mettono in crisi chi ci vive".

Intanto l’ordinanza n. 1777 del 04102023 del Comune consente ai residenti di sostare gratis nelle strisce blu fino al 18 novembre, ma non basta. "E ’ vero – sottolinea Maria Grazia Previti – ma dove sono le strisce blu? Nella Ztl no. E noi residenti dovremmo parcheggiare a 500 metri da casa per un mese e mezzo, anche di notte, e tornare a casa a piedi? Sarebbe logico in questo periodo sospendere le multe alle auto che non danno alcun fastidio al traffico. Sto quindi valutando se fare causa al Comune insieme ad altri residenti".

P.Pac.