Bartolomei è il nuovo assessore. Pardini chiude il caso-Minniti ”Scelta nell’interesse della città“

Salvadore Bartolomei è il nuovo assessore al sociale e alla sicurezza della giunta Pardini: l’annuncio è stato dato direttamente dal sindaco all’inizio dei lavori del consiglio comunale di ieri sera. Si chiude dunque la vicenda che per una decina di giorni ha generato fibrillazioni nella Lega (dove ora ci sarà da capire gli eventuali strascichi interni) ma anche a Palazzo Orsetti.

"Ho preferito comunicare la scelta direttamente al consiglio comunale, organo democratico per eccellenza della città – ha spiegato Pardini – la scelta è stata compiuta nell’interesse della stessa e dei cittadini dopo quanto era avvenuto, ho detto tante volte che avrei voluto andare avanti con la solita giunta, ma non ormai c’erano le condizioni. Ringrazio l’assessore Minniti e auguro buon lavoro al nuovo assessore Bartolomei. Ci tengo a precisare che io ero a conoscenza della determina nelle sue linee guida, che condivido, e non nella sua stesura finale, come è normale che sia. E aggiungo che ho parlato di gossip non in riferimento alla questione politica che era evidente, ma al fatto che qualcuno si è lanciato in affermazioni riguardo al nostro rapporto con i cittadini di Antraccoli così come sul malumore che regnerebbe all’interno degli uffici comunali. Con i primi ci ho messo sin dall’inizio la faccia e sanno che non ci saranno problemi, quanti ai secondi, non c’è agitazione nel modo più assoluto".

Un messaggio che pare destinato a controbattere alcune delle affermazioni rilanciate dall’opposizione. Quanto, invece, alla scelta di rimuovere Giovanni Minniti, per un lungo arco di tempo anche vice sindaco, Pardini non è entrato nel merito, quasi a voler ribadire che è stato, prima di tutto, un problema interno al suo partito.

Il segretario provinciale della Lega Riccardo Cavirani si è presentato ieri a Palazzo Orsetti con una terna di nomi, rimasta top secret, ma che, secondo indiscrezioni, non conteneva i nomi dei tre consiglieri comunali leghisti che da mesi chiedevano la rimozione di Minniti. Il sindaco si è riservato alcune ore per scegliere e poi ha comunicato, come detto in consiglio, la scelta: Salvadore Bartolomei prende il posto di Giovanni Minniti.

Quest’ultimo, è finito per cadere su Antraccoli: il progetto che ha fatto tracimare il malcontento ha riguardato la stessa struttura già finita al centro delle polemiche lo scorso anno, perché individuata per ospitare una quarantina di immigrati richiedenti asilo. Nell’autunno scorso il progetto, che doveva curare la Misericordia di Lucca, naufragò anche per la levata di scudi degli abitanti della zona che ottennero la garanzia di veder sorgere nella loro piccola corte un centro di minor impatto. A distanza di pochi mesi, ecco un nuovo progetto, sempre con la Misericordia protagonista, anch’esso con numeri rilevanti (24), per persone con difficoltà abitative. A quel punto, nuova malumore degli abitanti e dentro la Lega è partito un fuoco serrato che ha portato alla resa dei conti. Al suo posto, ecco Bartolomei, che ha già avuto numerose esperienze amministrative. L’attuale segretario comunale della Lega, è stato infatti in passato consigliere regionale, assessore a Capannori e candidato sindaco per il centrodestra nel 2019, sempre a Capannori, pur abitando a Lucca.

Fabrizio Vincenti