Barriere fonoassorbenti: "C’è il rishcio che cadano"

"Pericolose le barriere fonoassorbenti autostradali sul lato di via dei Barcaioli, ad Altopascio". Lo dichiara il consigliere di opposizione, in quota Lega, Simone Marconi: "Nei giorni scorsi ha ricevuto una protesta da parte di un cittadino circa questa situazione, già segnalata peraltro al Comune.

È stato ravvisato, infatti – prosegue Marconi (foto) – che si staccano pezzi di lamiera, forse quando ci sono raffiche di vento forte e se accade così facilmente e così di frequente diventa un problema. Perché quel materiale potrebbe trasformarsi in arma pericolosissima. Non voglio nemmeno pensare a che cosa potrebbe accadere se un pezzo volasse sulla Firenze-Mare, con i mezzi che arrivano a velocità sostenute, oppure se piombasse in via dei Barcaioli mentre sta passando, per sua sfortuna, un ciclista, un pedone, uno scooterista ma anche una vettura. Provate ad immaginare le conseguenze".

"Il tratto si trova sul nostro territorio, quello altopascese, ma a questo punto – conclude Marconi – la domanda sorge spontanea, come sosteneva qualcuno, in che stato sono le barriere negli altri punti, visto che di queste barriere ne abbiamo per chilometri sulle nostre strade? Serve una verifica urgente".

Ma.Ste.