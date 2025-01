Barista e addetto mansioni d’ordine di segreteria

1 barista per accoglienza clienti, preparazione e servizio prodotti di caffetteria e colazioni, cocktail, aperitivi, gestione cassa e mantenere la pulizia dei locali. Contratto di 6 mesi con possibile trasformazione in tempo indeterminato. Sede di lavoro: Capannori. Preferibile esperienza nelle mansioni. Lavoro full time con orario spezzato. Se interessati inviare email a [email protected].

1 addetto/a a mansioni d’ordine di segreteria, per svolgere le attività di: mansioni semplici di segreteria, front office, attività esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. Necessario possesso diploma scuola superiore. Lavoro a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di proroga o trasformazione a tempo indeterminato. Buone capacità di lavorare in gruppo, capacità organizzativa delle attività, problem solving, gestione dello stress e predisposizione per le attività di front office, Internet.

Bando di selezione pubblicato alla pagina Internet: https://cassa.luccaedile.it/notizie/ entro il giorno 31 gennaio 2025.