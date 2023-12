Barga, festività da tutto esaurito: "Abbiamo lavorato moltissimo"

Tanta, tanta gente nel comune di Barga per festeggiare le feste natalizie, giunte da ogni dove e adesso, in vista del cenone di fine anno, tanti ristoranti già al sold out, con altri che hanno invece ancora posti che però quasi sicuramente si esauriranno però nelle prossime ore, almeno questa è la speranza dei titolari. Questo il quadro per quanto riguarda il territorio. Al Giro di Boa, spiega Stefano Orsucci, cenone di pesce per il 31 dicembre. Va molto bene invece la parte ricettiva dell’attività di famiglia, il B&B Villa Gherardi dove ci sono tanti ospiti. Alla Loggia del Capretz di Barga, in uno dei luoghi più storici ed affascinanti di Barga vecchia dove pranzare e cenare, come ci dice il titolare Giampaolo Romani tutto pronto per il cenone del 31, ma le prenotazioni per il momento un po’ al rilento; anche perché, forse, si sono fatti vivi solo turisti.

I barghigiani almeno per ora mancano un po’ all’appello. Chiara Da Costa della Trattoria La Bionda di Nonna Mary di Fornaci di Barga non si lamenta: "Per il cenone tutto pieno già da un po’, e tutti i giorni ho richieste di posti. Devo dire che è stato tutto un bel periodo natalizio; abbiamo lavorato tanto fortunatamente". Sold-out per il cenone anche al ristorante Scacciaguai una delle eccellenti proposte di cui è ricco il centro storico di Barga. Tutti i tavoli sono stati prenotati. E siamo già agli sgoccioli, ultimi posti, anche per il veglione dell’Epifania. Per quanto riguarda le proposte ricettive, dall’albergo diffuso ai romantici chalet di montagna, numeri ogni mese oltre le aspettative e quindi tanta soddisfazione.