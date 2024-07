Barga e le sue antiche tradizioni. Torna la bandiera di San Cristoforo

E’ una tradizione che si perde nei decenni, anzi nei secoli scorsi quella legata alla Bandiera ed al Doppio di San Cristoforo, in onore del patrono di Barga che ricorre il 25 luglio. Il 18 luglio, come tutti gli anni, dai campanari di Barga viene issata sul pennone del campanile del Duomo, alla presenza delle autorità cittadine civili e religiose, la bandiera di San Cristoforo; in suo onore rimarrà fino al giorno della festa a sventolare su Barga. Rispettando la stessa tradizione, all’alzabandiera segue, a mezzogiorno in punto, il rintocco a distesa della campana grande, poi il doppio delle tre secolari campane barghigiane e infine la "distesa a galletto" della campana mezzana del Duomo di Barga.

Come sempre non sono mancate anche le "nuove leve" quest’anno rappresentate da Matteo Bacci che ha avuto l’onore di cominciare il rintocco a distesa della campana grande; con lui l’onore anche uno dei religiosi della comunità monastica barghigiana Community of Jesus. Entrambi hanno poi eseguito alla fine la "distesa a galletto" della campana media, al termine del perfetto doppio dei campanari barghigiani con il decano Remo Rossi in testa. Adesso, il doppio a mezzogiorno, con questa precisa modalità, si ripeterà ogni giorno fino al 25 luglio, per preparare la comunità alla festa patronale. Come detto un’antica tradizione che ha, soprattutto nelle modalità del doppio di San cristoforo, un preciso significato. In particolare quello della campana mezzana che alla fine viene nuovamente portata come si dice in gergo "a galletto": suonando da sola, per alcuni minuti.

Il perché è presto detto: un tempo, quando Barga e dintorni erano soprattutto legati alla economia della terra, c’era l’usanza da parte dei nobili proprietari terrieri, in occasione della ricorrenza del patrono, di invitare a pranzo i contadini dei loro poderi. Il suono della mezzana alla fine del doppio doveva ricordare a questi ultimi, di tirare il collo ai galletti che sarebbero stati poi consumati nell’occasione del pranzo. Ecco perché si dice "distesa a galletto della campana mezzana"

Luca Galeotti