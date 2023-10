Barga Castagna. Tutto pronto

E’ iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Barga Castagna. Mondine, necci, musica, giochi e tanto divertimento sono in arrivo a Barga in piazza Pascoli il 28, 29, 31 ottobre e 1° novembre. Saranno insomma quattro giorni all’insegna dell’autunno. Si parte il 28 ottobre al pomeriggio con mondine, frittelle, necci con la ricotta, bombonecci in piazza e la festa che continua con il gruppo musicale "I guerrieri della notte".