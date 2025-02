Barga: calendario di eventi per la promozione

BARGABarga eventi 2025. Per la prima volta con largo anticipo e con l’intento di favorire il più possibile la promozione e l’attrazione turistica, il calendario di tutti gli eventi viene presentato non a ridosso dell’estate, ma a febbraio. Ed è completo di tutti gli eventi che si tengono nel territorio barghigiano durante il 2025. Uno sforzo importante che ha visto impegnati in grande sinergia Comune di Barga e Pro Loco, ma che ha visto anche la collaborazione delle associazioni, dei comitati, delle realtà che sul territorio organizzano ogni tipo di eventi.

Dalle sagre estive che fanno parte di una consolidata quanto partecipata tradizione barghigiana, ai legami con la Scozia con lo speciale fine settimana scozzese di settembre. Dalla musica nelle sue svariate espressioni che culminano nel festival internazionale di BargaJazz, ma anche nella splendida serata pascoliana di musica e poesia di Casa Pascoli in agosto, alla movida più bella in uno dei luoghi più belli, il centro storico di Barga con il ritorno della festa dell’antico castello "le Piazzette" di Barga in luglio. Dalla grande expo del primo maggio a Fornaci, per passare poi alle tradizioni più sentite con il Presepe Vivente di Barga, il più antico della Valle con i suoi 40 anni di vita. Tutto questo ed altro ancora lo si trova in "BargaEventi 2025" un calendario ricco e variegato che va da marzo a dicembre 2025 e che Comune di Barga e Pro Loco di Barga, hanno presentato nella sala consiliare di palazzo Pancrazi.

A tempo di record, hanno voluto sottolineare i principali promotori, come hanno ribadito la prima cittadina di Barga Caterina Campani e il presidente della Pro Loco Andrea Marroni, quello di realizzare il calendario con larghissimo anticipo è stato uno sforzo comune e condiviso nel segno di una promozione turistica più che mai efficace; per invogliare i visitatori, soprattutto quelli che guardano a questi territori dall’estero, conta tanto anche proprio far conoscere in anticipo l’offerta di eventi, feste, incontri, appuntamenti. Per questo il calendario a febbraio, uno strumento che ha impegnato per la sua redazione e ultimazione Pro Loco e Comune di Barga con il supporto anche delle varie associazioni e realtà paesane per lunghi mesi. Come sottolineato, la promozione non si limiterà solo al calendario, ma anche con pacchetti promozionali, sia per l’Italia che per l’Estero che il comune di Barga intende portare avanti anche grazie al supporto degli introiti della tassa di soggiorno, con l’obiettivo quest’anno di puntare ad una promozione del territorio e delle sue offerte a tutto tondo.

Tornando al calendario di Barga eventi 2025: "Un programma variegato e che riempie tutto un anno con eventi portanti – ha commentato la prima cittadina di Barga, Caterina Campani – e per il quale si deve ringraziare il grande impegno del nostro Comune, della nostra Pro Loco ma anche del mondo della cultura, dell’associazionismo, della vita paesana di cui è ricca la nostra comunità. A tutti va il mio grazie per aver contribuito a realizzare questo obiettivo". Soddisfatto anche il Presidente della Proloco Andrea Marroni: "Barga è sempre più protagonista per quanto riguarda gli eventi nel panorama culturale a livello provinciale e non solo ed era ed è giusto muoversi con largo anticipo per promuovere ovunque tutto quello che succede o che si può trovare nella nostra terra.

Luca Galeotti