Barga approva il bilancio. La Tari aumenta del 12% ma restano le agevolazioni

Tariffe TARI. aumento del 12 % nel Comune per l’anno 2025. La decisione è stata approvata in consiglio nei giorni scorsi, come ha reso noto un comunicato dell’amministrazione comunale. L’importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla tassa sui rifiuti per garantire la copertura dei costi per il 2025 è pari a 2.620.290 euro. Rispetto allo scorso anno il costo del PEF vede un aumento pari a 269.191 euro con un incremento su tutte le utenze di circa il 12%.

Il Comune ha spiegato che negli ultimi quattro anni l’aumento complessivo del tributo Tari è stato di circa il 17%, di cui solo il 4,6% ha gravato sulle utenze dal 2022 e ora circa il 12% verrà a gravare sugli utenti da quest’anno, a fronte di costi del servizio sempre più elevati, che fino ad ora l’ente ha cercato di coprire nel corso degli anni con risorse dell’Ente per non gravare sugli utenti nel momento di crisi maggiore (anni del dopo covid). Resteranno invece invariate tutte le riduzioni e le agevolazioni in essere, così come garantite in tutti questi anni.

L’amministrazione sta comunque costantemente lavorando per migliorare l’impegno sulla qualità dei rifiuti prodotti, riducendo il più possibile la raccolta indifferenziata. Le scadenze di pagamento delle rate relative all’anno 2025 saranno le stesse dello scorso anno: si parte con due rate di acconto, la prima con scadenza al 30 giugno e la seconda al 15 settembre, con possibilità di versamento in unica soluzione delle rate d’acconto entro il 14 agosto. Il saldo sarà in unica rata da versare entro il 10 dicembre e verrà ricevuto dagli utenti successivamente, come lo scorso anno.

Tra i punti approvati anche l’accordo di programma con il comune di Fosciandora per intervenire al miglioramento della pista di emergenza esistente di collegamento dei due territori e che fu realizzata nel 2009 nel tratto che da Orzaglia di Riana, nel Comune di Fosciandora, arriva a Selva piana nel Comune di Barga, i cui lavori partiranno a breve per un importo di circa 200.000 euro, grazie ad un finanziamento della Regione. In consiglio anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2024, documento con il quale si dimostrano i risultati raggiunti nel corso dell’anno e la cui data di scadenza d’approvazione era prevista al 30 aprile. Il punto in questione, come quello delle tariffe TARI, è stato presentato dall’assessore al bilancio Beatrice Balducci.

Luca Galeotti