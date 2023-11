Barbieri turista nella Piana. Lo chef visita Altopascio

ALTOPASCIO

La Lucchesia è sempre più terra di star e personaggi illustri, dal cinema alla televisione.

Fino a pochi giorni fa Alessandro Borghese ha acceso i riflettori dentro le Mura di Lucca per il suo programma, 4 Ristoranti, e nelle prossime settimane arriveranno le telecamere di Hollywood per il film di Peter Grennaway e Dustin Hoffman, e adesso anche nella Piana è arrivata un volto noto del piccolo schermo. Direttamente da alcuni dei programmi più seguiti di Sky come Masterchef e 4 Hotel, a illuminare la mattinata di Altopascio è arrivato lo chef Bruno Barbieri.

Il famoso cuoco ha fatto visita alla cittadina del Tau, rimanendo affascinato dalle sue bellezze e andando alla scoperta delle caratteristiche del territorio.

Nell’occasione il volto noto della cucina italiana e della tv ha anche fatto un giro nel centro storico della cittadina del Tau e si è soffermato alla mostra Banksy or Not Banksy (aperta e visitabile fino al 7 gennaio in Sala Peregrinatio, in piazza Ospitalieri).

"Una bellissima sorpresa - commenta il sindaco Sara D’Ambrosio - organizzata grazie all’amico Salvo Spoto, un neo altopascese, talent manager, tra gli altri, proprio di chef Barbieri, molto attento alla creazione di reti e rapporti positivi per la nostra cittadina. Con Barbieri abbiamo parlato di turismo, di cultura, di accoglienza turistica, di Francigena…e chissà che non possa uscirne qualcosa di bello e di nuovo per il nostro territorio".

Nessun programma nella Piana all’orizzonte, ma la bellezza di Altopascio potrebbe aver stregato Barbieri per i suoi fuuri progetti.

Il cuoco originario dell’Emilia Romagna, nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto oltre 7 stelle Michelin tra tutti i suoi ristoranti, diventando anche un personaggio influente sui social network grazie alla popolarità ottenuta dai programmi televisivi.

Oggi Barbieri è un vero e proprio influencer, capace di ottenere consensi e di lanciare nuovi progetti attraverso il suo sito, come un libro di ricette della sua tradizione e una serie di racconti di viaggio, sempre molto seguiti.