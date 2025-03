Bando aperto per gli eventi del Giro d’Italia

C’è tempo fino alle 12 del prossimo 24 marzo per presentare al Comune di Lucca proposte di soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, interessati a realizzare attività o eventi collaterali alla tappa cronometro individuale del Giro d’Italia 2025. L’avviso pubblico e la relativa domanda di partecipazione sono consultabili sul sito web del Comune di Lucca nella sezione ‘novità’.

Le attività collaterali proposte dovranno avere il ciclismo e la promozione dello stesso quale tema principale, o quale tema a complemento. La valutazione sarà basata su sei parametri: originalità, capacità di attrazione di pubblico, capacità aggregativa, capacità ed esperienza del promotore nell’organizzazione e gestione dell’evento, rapporto contributo richiesto - costi complessivi.

Le proposte potranno ottenere sostegno economico dall’amministrazione secondo quattro classi di merito con contributi finanziari da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 2.000 euro.

“Lucca per il secondo anno consecutivo accoglie una delle più antiche e leggendarie competizioni ciclistiche del mondo – afferma l’assessore allo sport Fabio Barsanti (nella foto) – il Comune in questo modo non solo dà un sostegno attivo per rendere ancora più importante questo evento ma accoglie e coordina tutte le iniziative proposte da vari soggetti in modo da articolare al meglio la promozione e la partecipazione di tutti i cittadini alla tappa“.