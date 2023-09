Band lucchese Mona Grant Finale a Sanremo Rock

Il gruppo rock lucchese Mona Grant oggi si esibirà al Teatro Ariston per la finale della 36° edizione del Sanremo Rock Festival, importante vetrina internazionale di musica emergente, punto di incontro e scambio tra artisti, produttori discografici, manager e operatori radiofonici. Dopo una prima selezione generale i Mona Grant hanno superato, il mese scorso all’Hard Rock Cafe di Firenze, le finali regionali Toscana-Umbria accedendo alle finali nazionali del concorso che si tengono fino all’8 settembre sul palcoscenico sanremese. I Mona Grant nascono nel 2018 quando Gabriele Granducci, chitarrista autodidatta, incontra il maestro Filippo Antonini, bluesman viareggino con una solida carriera alle spalle tra Europa e America. In duo, chitarre e voci, dopo una serie di cover blues-rock classico, si cimentano con propri brani. Testi e musiche nascono dalle idee di Granducci, ispirando la maestria della chitarra solista di Antonini.

Nel gennaio 2023 i Mona Grant registrano con l’etichetta indipendente Seahorse Recordings di Scicli (RG) il loro primo prodotto discografico: un EP di 7 tracce inedite. Finito il lavoro in studio, la vena creativa di Gabriele genera nuove idee, nuovi pezzi che gettano le basi per un LP in fase di lavorazione. Pochi mesi fa il gruppo si rinnova: entrano il batterista Iacopo Luchetti, diplomato all’Accademia di musica moderna “Franco Rossi” di Milano, e Francesco Chelini, bassista d’esperienza con collaborazioni in altre band.