“Banchi chiusi, che amarezza. Abbiamo speso tempo e soldi per un’occasione persa“

Tanta amarezza nelle parole dell’assessore al Commercio e attività produttive, Paola Granucci. “Sabato 17 agosto - dichiara - abbiamo appurato con rammarico la scarsa presenza di operatori all’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Heritage, che prevedeva una straordinaria apertura serale del Mercato Antiquario Lucchese. Un appuntamento inedito, che intendeva rilanciare il tradizionale mercato nei luoghi più suggestivi della città, unendo la bellezza degli oggetti esposti alle magiche atmosfere delle notti estive in centro storico“.

“Il Comune di Lucca - prosegue Granucci - ha messo in campo tempo e risorse per le attività di coordinamento e promozione, lanciando un’iniziativa che godeva del pieno favore degli ambulanti e delle attività coinvolte. Ringraziamo innanzitutto gli ambulanti che hanno tenuto i loro banchi aperti, credendo in un’idea nuova ed ambiziosa. E’ stato però un vero dispiacere vedere la maggior parte dei banchi chiusi e sigillati, mentre molti visitatori e cittadini si recavano in centro proprio per partecipare allo speciale evento, promosso sui canali ufficiali dell’ente e tramite volantinaggio tra la Piana di Lucca e la Versilia. Sono state molte le segnalazioni che ci sono pervenute al riguardo e questo testimonia il valore di un’idea che avrebbe concretamente potuto rappresentare un valore aggiunto per l’offerta dello storico Mercato Antiquario Lucchese. Riteniamo - conclude Granucci - che questa sia stata un’occasione tristemente persa, per gli ambulanti e per tutta la città. Al più presto chiederemo un incontro con gli operatori, al fine di comprendere meglio le dinamiche che hanno condotto a questa scelta”.