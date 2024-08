Mercato antiquario flop, “è stata colpa del maltempo. Siamo pronti a ritentare”

Lucca, 20 agosto 2024 – “Bisogna dire la verità - dichiara senza preamboli Mirco Mazzei, portavoce del Mercato Antiquario Lucchese - : a far fallire l’evento è stato solo e unicamente il maltempo. O meglio le previsioni meteo che annunciavano pioggia. E quando si dice pioggia, con il meteo pazzo degli ultimi tempi, non si sa più cosa si intende e cosa aspettarsi. Tanti di noi lo hanno toccato con mano in diverse piazze. Quando arrivano i fortunali si rischiano danni seri alle nostre attività, c’è poco da scherzare. Le previsioni su tanti siti davano il peggio, e anche se poi non è stato così, si è scatenato il fuggi fuggi generale. Ci dispiace ovviamente, comprendiamo le parole dell’assessore Granucci, ma si è trattato di cause di forza maggiore“. “Anche il mercato di Sarzana, ad esempio, ha chiuso prima. Ad Arezzo sabato abbiamo preso l’acqua, e lo stesso tempo era preannunciato a Lucca. Bisogna capire - sottolinea Mazzei - che quando il meteo fa le bizze può significare acqua, ma anche grandine o vento. Noi abbiamo esposti oggetti delicati. Mobili antichi in legno, ceramiche, quadri, libri. Non ci possiamo permettere il rischio di vederli danneggiati e così tanti hanno preferito non aprire“.

Ci sarà una seconda chance nel Settembre Lucchese? “Ce lo auguriamo, presto incontreremo l’assessore per parlarne. Un’idea potrebbe essere anche quella di scollegare la data dell’apertura notturna da quella del terzo fine settimana del mese, in modo da creare un evento a parte probabilmente più gestibile da parte degli operatori. E’ un’idea tra le tante che potranno essere messe sul tavolo. Partendo da una premessa che ci tengo a ribadire: noi ci teniamo al mercato antiquario di Lucca, siamo i primi a proteggerlo“.

L.S.