Bambini a tutto sport. Weekend con il Csi Tour

LUCCASabato e domenica prossimi torna CSI in Tour il grande evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano Toscana che ha previsto nelle 40 tappe regionali anche quella di Lucca. Giunto alla sua quarta edizione, CSI in Tour, che si svolgerà in piazza San Francesco come lo scorso anno, è stato presentato ieri mattina nell’Infopoint Mura, nel castello di porta San Donato, dal vice sindaco Fabio Barsanti, dalla presidente CSI Lucca Ilaria Orlandini e dal presidente onorario CSI Lucca Giulio Landucci. "L’amministrazione comunale – ha dichiarato Barsanti – ringrazia il CSI per questo evento che torna da noi per la quarta volta. Piazza San Francesco siamo sicuri sia il luogo ideale per una manifestazione che intende promuovere lo sport tra i più piccoli, avvicinandoli a tante discipline. La crescita del movimento sportivo cittadino nasce proprio dalla possibilità che sempre un maggior numero di piccoli inizi a fare attività, e questa crescita rende necessario anche rispondere con strutture sempre più adeguate, un obiettivo che come sapete stiamo perseguendo e perseguiremo anche in futuro".

CSI in Tour è un evento che da anni promuove lo sport e i suoi valori, gli stili di vita attivi, la socialità e le regole dello sport come modello educativo per i più giovani: in piazza San Francesco domani dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10.30 alle 18 sarà allestito un villaggio dello sport gratuito per bambini e ragazzi con un’area ludico motoria con gonfiabili e dimostrazioni e gare di pallavolo, karate, ju jitsu, danza e merenda omaggio per i partecipanti. "Per il 2025, abbiamo scelto il tema della pace collegato al Giubileo sportivo – ha aggiunto Orlandini – sarà un evento dove tanti bambini potranno fare sport in modo completamente gratuito, grazie al supporto di Esselunga che donerà anche dei piccoli regali a tutti i bambini presenti. Un ringraziamento all’amministrazione comunale e ai suoi uffici, perché abbiamo trovato tantissima disponibilità". L’edizione 2025 di Csi in Tour è dedicata alla figura della dirigente regionale Paola Garvin prematuramente scomparsa, che fu artefice dell’ideazione e della realizzazione della manifestazione. L’edizione di quest’anno vedrà anche una caccia al tesoro che si inserisce nel quadro delle tante iniziative di "Aspettando il Giro d’Italia".