Balzo per cultura e tempo libero. Sale di 12 posti Lucca si posiziona al 20° posto assoluto nella qualità della vita, ma ha una valutazione negativa su Ambiente e servizi. Gli anziani hanno la peggiore qualità di vita in Italia. Buone le posizioni per spettacoli, ristoranti, musei, farmacie e ecosistema urbano, ma male per clima, banda larga e scuole accessibili.