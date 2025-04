“Balla Italia“ in piazza Moro. Spazio a “Talenti in scena“. Ecco i nomi di tutti i finalisti

Matilde Gioe, La Landucci, Corra 31, L’Andre, Martina Ghimenti, STR, Black Sugar Coat, Orlando Contreras e Samuele Rossi. Sono questi i giovani artisti che mercoledì 30 aprile (il concerto del primo Maggio sarà il giorno uno ma la kermesse per la prima volta sarà spalmata su tre sere), a partire dalle 20.30, saranno sul palco di piazza Moro per la finale del Contest "Talenti in Scena-Premio Lele Panigada", seconda edizione, promosso dal Comune. I finalisti, sia capannoresi sia provenienti da varie parti della Toscana, sono stati selezionati da una apposita giuria. I vincitori del Contest saranno premiati il Primo Maggio sul palco del concertone. A partire dalle 23 e fino alle ore una, in piazza Aldo Moro si ballerà con l’atteso "Balla Italia", un dj set che sarà un’esplosione di musica dance e pop italiana. Già dalle 18 le associazioni giovanili del territorio animeranno la piazza con attività, giochi e iniziative aperte a tutte le età promuovendo anche i loro vari progetti. Saranno presenti "Fiori tra l’asfalto" con attività di promozione sul tema della sicurezza stradale, il Progetto Tutor, La Tenda Società Cooperativa, "Associazione Ancora", "Lillero Aps" con attività legate al riuso, Caritas young, Tam Tam, il mezzo mobile per la promozione di attività del progetto Let’s ginb e attività di intrattenimento per bambini e ragazzi, Terra di Tutti con attività legate al riuso in collaborazione con il progetto Restart, Fantasy Real Dream Aps, laboratori ed attività di giochi di ruolo dal vivo, Lucca Manga School con attività di live painting. In programma anche tre workshop tenuti da Lucca Manga School (disegno manga) Sweety Farm (divulgazione dell’agricoltura sostenibile), Fantasy Real Dreams.

M.S.