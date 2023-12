Il miglior pasticcere amatoriale d’Italia è a Capannori. Gabriele vince la sfida di Bake Off

Capannori (Lucca), 17 dicembre 2023 – Gabriele Citti è il vincitore di Bake Off Italia - dolci in forno, il food-talent condotto da Benedetta Parodi. Il ventiduenne di Capannori lascia tutti senza fiato e si aggiudica il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Gabriele, 22 anni, residente a Capannori e studente di Ingegneria, ha sorpreso tutti per il suo talento che l’ha portato alla vittoria finale dell’undicesima edizione del programma. Amore e grande passione per i dolci, trasmesso dalla sua famiglia e dalle radici, che mai ha smesso di ringraziare. Dopo il successo, non smetterà di dar sfogo alle sue passioni, senza porsi limiti, proseguirà gli studi e poi chissà cosa il futuro ha in serbo per lui. Grande cuore e grande talento, evidente sin dalle prime fasi della competizione, e confermato quando le sfide più complesse non l’hanno abbattuto, ma anzi lo hanno spronato a affrontarle con la dedizione e la creatività che lo contraddistinguono.

Un viaggio culinario fatto di dolci spettacolari e audaci sperimentazioni, che nelle sfide finali hanno dato conferma della sua bravura, abilità tecnica e soprattutto innovazione: infatti, la sua intuizione è stata vincente. Alla notizia della sua vittoria i social sono esplosi, dimostrando grande affetto e stima non solo dai concittadini, ai quali si è unito il sindaco Luca Menesini con un post sui social "Orgoglio per Capannori, Complimenti Gabriele, bravissimo!", ma anche da tutta Italia. Così, Gabriele non trattiene la gioia, ed esprime, con un commovente e personale post sui suoi social, la felicità infinita che tanto cerca e che forse ha trovato.

“Ho vinto. Ho vinto per chi mi giudicava, per la mia famiglia che mi ha supportato sempre, per chi ha accettato tutte le scelte che mi potevano rendere felice. Ho vinto per tutti i miei amici che mi hanno accompagnato in silenzio in questa avventura. Ho vinto per me, per essermi dato la possibilità di fare un’esperienza del genere, per essere stato forte di fronte a tutte le sfide, per essere riuscito a mettermi alla prova così tanto. Perché alla fine si sa, la vita è solo un susseguirsi di sfide e per vincerle basta solo lanciarsi e viverle con il cuore a mille. Io sono molto felice, vi voglio bene".