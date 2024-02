"Bagni di Lucca: Comitato per l'ambiente presenta esposto alla Procura contro progetto dell'Unione dei Comuni"

Strada di Botri: il Comitato per la tutela dell’ambiente e della biodiversità sta terminando la stesura dell’esposto alla Procura avverso al progetto dell’Unione dei Comuni. Un passo significativo anche nella prospettiva di avere certe risposte, sia a livello di autorizzazioni che di procedure nei lavori. Inoltre il legale del comitato ha richiesto un’istanza in autotutela alla Regione per bloccare i lavori.

"Sono strade obbligate - affermano i rappresentati del comitato - perdurando l’assenza del sindaco di Bagni di Lucca che mai è voluto venire sul sentiero nel corso di un intero anno, benché invitato, per sincerarsi di persona di quello che stava avvenendo sul suo territorio". "Nel suo silenzio evasivo - prosegue il Comitato - c’è la risposta, così come quella degli assessori competenti. Vorremmo sapere, ad esempio, come mai l’assessora all’Ambiente Priscilla Valentino non si è più esposta pubblicamente, dopo aver sostenuto e dichiarato che era contraria al progetto di costruzione di una nuova strada a due passi dalla Riserva Naturale dell’Orrido di Botri, che ha un impatto ambientale devastante? Così come riteniamo grave l’assenza dell’assessore alla montagna Pacini".

Conclude il Comitato: "Vorremmo altresì che ci fosse chiarito come mai il Comune, ricevuta nuova comunicazione di esprimere parere sull’opera nel mese di settembre, soprattutto dopo aver ricevuto tutte le nostre criticità a riguardo e dopo aver pubblicamente dichiarato lo stesso sindaco Michelini che il precedente parere paesaggistico fosse viziato da una certa superficialità non ha ritenuto necessario attivare una nuova valutazione ambientale (Vinca) alla Regione?".

Marco Nicoli