Baccanale e Carnevale dei Piccoli rinviati causa maltempo

Causa il maltempo previsto, con piogge abbondanti, è stato deciso da parte di Pro Loco e Comune di Barga di posticipare gli eventi del Baccanale di Barga e del Carnevale dei Piccoli che erano previsti rispettivamente per oggi e domani. Per quanto riguarda il Baccanale l’evento è già stato fissato per il sabato successivo, ovvero il prossimo 17 febbraio. L’appuntamento,si svolgerà come sempre sul piazzale del Fosso dove ci sarà una grande tensostruttura per ballare fino a notte fonda al coperto con i dj set di Massime Rock Scaltromix e dj Jacopo Pelletti. A domenica 18 febbraio è stato invece posticipato il Carnevale dei Piccoli, nel piazzale Matteotti. Ancora si stava lavorando a vedere di riorganizzare il tutto, ma quasi sicuramente non dovrebbe mancare in tutte le sue proposte.