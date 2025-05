Lucca, allarme baby gang da Porta San Pietro a Piazza Napoleone

Lucca, 11 maggio 2025 – Chiamatele baby gang o come volete. Che vi sia un malessere giovanile a Lucca lo dimostrano i fatti e gli episodi che sono succeduti nelle ultime settimane. Addirittura nell’ultimo mese. Oltre a quel 5 aprile in piazza Napoleone, con due feriti, assaliti dal branco, il 28 aprile scorso è toccato ad un ragazzino di nemmeno 14 anni subire le angherie di altri adolescenti, poco più grandi, dolorante dopo essere stato preso a pugni. Il bilancio è stato di un occhio tumefatto. Niente di particolarmente grave, ma è solo uno dei tanti episodi analoghi che si verificano in centro nel fine settimana e i genitori sono preoccupati.

Mandare, come un tempo i figli in centro nel fine settimana è diventata fonte di apprensione. Ci sono gruppetti, se non proprio bande, di ragazzi sui 16-17-18 anni che cercano di spadroneggiare, soprattutto nella zona di piazza Napoleone e Porta San Pietro. Bande di giovanissimi che vivono nel mito della “maranza“.

La vigilia di Pasqua in tre o quattro si sono presi a bottigliate in piazza San Michele. Le forze dell’ordine sono presenti e ben visibili, ma la domanda sorge spontanea, come diceva qualcuno. Le famiglie di questi piccoli aggressori, dove sono? Altro episodio, di recente anche nella Piana, ad Altopascio. Nessuna zona è immune da questa piaga.

