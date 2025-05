Cna sui centri massaggi: “Regole ferree e chiusura alle 21”

Lucca, 10 maggio 2025 – Il caso dei tre centri messaggi cinesi, nel mirino per sfruttamento della prostituzione, impone alcune importanti riflessioni secondo Cna Benessere Lucca. “Il sequestro di questi centri - dichiara Annamaria Frigo, vice presidente Cna Benessere Lucca – indipendentemente da quello che sarà l’esito delle indagini, solleva molti interrogativi e preoccupazioni e mette in luce diverse problematiche, tra cui la necessità di regolamentare maggiormente il settore della bellezza e dei servizi estetici e di contrastare comportamenti illeciti“.

“E’ fondamentale – sottolinea Frigo – che si faccia chiarezza su questi temi, per garantire la sicurezza delle persone e soprattutto per tutelare la reputazione di un settore già provato da situazioni di difficoltà dovute a fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale.”

“Ci sorprendiamo - continua Frigo – da una parte di come sia difficile per le estetiste regolarmente qualificate accedere alle autorizzazioni necessarie per l’apertura di un centro estetico o beneficiare di forme semplificate di accesso alle attività legate al mondo del benessere,soprattutto per i giovani, e dall’altra leggere di centri estetici o centri massaggi che finiscono giustamente sotto la lente di ingrandimento delle autorità”. “Cna – conclude la vice presidente di Cna Benessere Lucca – che ringrazia le Forze dell’Ordine per la loro operatività, è in prima linea nella provincia di Lucca per promuovere un percorso di regolamentazione e agevolazione del comparto, che renda la legislazione in materia estetica e acconciatura uniforme in tutti i comuni e faciliti l’accesso a strumenti, come il cosiddetto “affitto di poltrona” nelle attività miste, volti a contrastare il lavoro a domicilio irregolare“.

“Alla luce di questi sequestri, inoltre – conclude la referente di Cna Benessere Lucca – , per una maggiore tutela di un intero comparto, tra le molte cose, suggeriamo alle amministrazioni locali di mettere in campo regole più ferree anche sugli orari dei centri, fissando un orario di chiusura serale che non vada oltre le ore 21”.

