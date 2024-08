Azzurra Capital in Lucart. Accordo per la crescita

LUCCA

Azzurra Capital ha stipulato un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione strategica in Pasfin SpA, holding che controlla al 100% Lucart SpA, leader nella produzione di articoli in carta tissue, airlaid e carte monolucide. L’accordo siglato tra Azzurra Capital e i membri della famiglia Pasquini prevede l’ingresso del fondo di private equity nella holding del Gruppo Lucart, al fine di supportare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di crescita e redditività previsti dal piano strategico del Gruppo stesso per i prossimi anni, il tutto nel rispetto dei principi di sostenibilità sociale e ambientale che storicamente caratterizzano l’operato di Lucart.

Il Gruppo toscano può, infatti, vantare diversi primati in tema di sostenibilità: dalla pubblicazione annuale di un rapporto di sostenibilità a partire dal 2004 al raggiungimento nel 2023, confermato anche per il 2024, del rating di livello Platinum conferito dall’agenzia Ecovadis e che colloca la società nel top 1% delle aziende a livello mondiale per performance ESG. Le attività dell’azienda - fondata nel 1953 dalla famiglia Pasquini, che a oggi detiene il 100% del capitale e che resterà attivamente coinvolta nella gestione operativa - sono distribuite su 3 aree di business (Away from Home, Consumer e Business to Business,), impegnate nello sviluppo e nella vendita di prodotti con brand come Tenderly, Tutto, Grazie EcoNatural e Smile (mercato Consumer) e Lucart Professional, Fato e Velo (mercato Away from Home). Con una capacità produttiva di 400.000 tonnellate/anno di carta, Lucart impiega oltre 1.700 persone in 10 stabilimenti produttivi (5 in Italia, 1 in Francia, 1 in Ungheria, 2 in Spagna e 1 in UK), due centri logistici ed una società commerciale in Germania.

Il Gruppo, dopo aver chiuso il 2023 con un fatturato di € 765 milioni (+6,7% rispetto al 2022) e un EBITDA superiore ai 130 milioni di euro, ha appena approvato la semestrale 2024 con ottimi risultati, a conferma della leadership di Lucart in Italia e in Europa nel business Away From Home, nella produzione di carta tissue riciclata e nella commercializzazione dei propri brand. Stefano Marsaglia, Fondatore e Amministratore Delegato di Azzurra Capital, commenta: “Siamo estremamente onorati di essere diventati partner della famiglia Pasquini. Condividiamo in pieno gli obiettivi e le strategie per creare ulteriore valore e crescita per il Gruppo“.