Azienda Fontanini Edilizia . Una storia di tre generazioni. Ecco il nuovo showroom

Oggi, partire dalle ore 15, in via Cavalle 76, lungo la 445 della Garfagnana, a San Michele, avrà luogo un importante evento economico-commerciale per l’alta Garfagnana con l’inaugurazione dello showroom, un nuovo ampio spazio espositivo dell’azienda Fontanini Edilizia.

In particolare una nuova e moderna esposizione – mostra proiettata verso il futuro di pavimenti, rivestimenti, cucine, soggiorni, bagni, illuminazione e arredi da esterno e giardinaggio. Tutto quello che necessita per un’abitazione moderna di pregio e in sintonia con l’ambiente. Durante l’evento sarà offerto un buffet, con musica in sottofondo. In considerazione delle numerose persone che saranno presenti all’inaugurazione, i coniugi Anna Maria Fontanini e Rino Pancetti, con il figlio Matteo, titolari dell’Azienda suggeriscono la prenotazione al numero 0583 605595.

Nell’azienda a struttura familiare, giunta alla terza generazione, Matteo Pancetti è Sio, cioè responsabile della gestione dei dati e delle informazioni, nonché fondatore di Fontanini Edilizia-Home Design, Anna Maria Fontanini è la legale rappresentante dell’azienda madre Fontanini Marco srl, fondata nel 1968 e Rino Pancetti socio fondatore della Fontanini Marco srl.

"Abbiamo realizzato il nostro sogno imprenditoriale- commenta soddisfatto Matteo Pancetti- e cioè creare una mostra espositiva che comprendesse tutti gli arredi per una abitazione, dalla pavimentazione alle cucine, agli esterni. La nostra continua innovazione aziendale ha come fondamenta quasi 60 anni di attività, iniziata da mio nonno materno Marco Fontanini, prima lavorando per la Cementeria di Colognola e poi in proprio".

Dino Magistrelli