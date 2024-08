Avvicinare e avviare allo sport. Sei incontri gratuiti all’Agorà

Sport e benessere, sei appuntamenti gratuiti. Dal 3 al 12 settembre, in linea con il percorso dedicato al benessere personale promosso dall’Informagiovani e dall’Informadonna di Lucca e in vista della Festa dello sport del Comune di Lucca, saranno organizzati 6 incontri gratuiti dedicati a “Sport e benessere” in collaborazione con ASD Nuova Cobra (Auser club), Happy Gym, Ego, Life, Profight&Fitness e Shakti Centro Studi Yoga. Gli incontri hanno lo scopo di avvicinare all’attività sportiva e motoria e sono adatti a tutti i tipi di preparazione fisica, anche per coloro che fanno attività motoria per la prima volta. I partecipanti avranno la possibilità di scegliare tra varie discipline proposte. Tutti gli incontri si terranno nel cortile del Centro Culturale Agorà (Via delle Trombe 6) dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione, inviando un messaggio su whatsapp al numero 3333735977 o inviando una mail a [email protected] indicando: nome, cognome, gli incontri a cui si vuole partecipare e se si possiede già un tappetino da portare.