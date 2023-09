Auto perde il controllo e finisce nel torrente

Un’auto, con cinque occupanti a bordo, è finita fuori strada lunedì mattina in località Ai Luchi, nel comune di Barga, lungo la SR445. L’auto, che procedeva in direzione Lucca, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo finendo sulla carreggiata opposta e poi sfondando un muretto e finendo nel sottostante torrente.

A bordo erano in cinque, tutti residenti tra i comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, tra cui una donna incinta ed una bambina di 10 anni. Per estrarli dall’auto ribaltata sul greto del torrente, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti dalla caserma di Castelnuovo Garfagnana, I Vigili, per farli uscire, hanno dovuto scoperchiare la vettura, una Grande Punto.

Fortuna ha voluto che gli occupanti non abbiamo riportato ferite gravi, anche se per quattro di loro è stato necessario il ricovero tra gli ospedali San Luca di Lucca e Santa Croce di Castelnuovo in codice rosso per dinamica.

Era stato in precedenza attivato anche Pegaso 1, che poi è stato fatto rientrare alla base.

Sul posto sono intervenute due ambulanze India con infermiere a bordo delle Misericordie di Piazza al Serchio Giuncugnao e della Misericordia del Barghigiano, una Mike con medico a Bordo e l’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Barga.

Il traffico, per consentire i soccorsi, è stato regolato a senso unico alternato per un paio di ore, salvo poi essere ripristinato a regolare scorrimento.

L.G.