Auto in sosta al mercato. Anva: "Servono divieti"

"Abbiamo contribuito insieme alle altre associazioni al percorso di riqualificazione del

mercato Don Baroni, trovando nell’amministrazione comunale e nei suoi tecnici grande

disponibilità. Un percorso che vedrà la sua conclusione in autunno. Ma nel frattempo ci

sono problemi quotidiani da risolvere, uno dei quali riguarda la sosta delle auto nell’area

mercatale che impedisce agli operatori di montare il proprio banco".

Con una nota di Anva, il sindacato degli ambulanti di Confesercenti Lucca, si accendono i riflettori su un problema che coinvolge il mercato in piazzale Don Baroni soprattutto in questi mesi estivi.

"In particolare nel tratto lato Borgo Giannotti – spiega ancora il sindacato – sia il mercoledì che il sabato vengono lasciate auto in sosta che impediscono agli operatori con regolare concessione di poter aprire il loro banco. Si tratta in molti casi di veicoli stranieri, i lucchesi infatti sanno benissimo dei giorni di mercato, che parcheggiano in

assenza di cartelli ben visibili che indichino sia il divieto di sosta che la rimozione".

"La Municipale interviene in maniera tempestiva, eleva la contravvenzione e chiama il carroattrezzi per la rimozione. Ma se l’auto è elettrica o con il cambio automatico sembra che non ci siano mezzi in grado di procedere allo spostamento. Da qui la richiesta fatta più volte dalla nostra associazione di aumentare la cartellonistica dei divieti".

"Sicuramente - concludono i sindacati - qualcosa deve essere fatto subito, perché un

ambulante non può nell’ipotesi migliore montare il banco dopo la rimozione o nell’ipotesi

peggiore dover spostarsi su un altro posteggio perché il suo è occupato da un auto in

sosta".