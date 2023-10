"Attività creativa per i più piccoli al Museo del Motore a scoppio di Lucca"

Sempre per la serie del Festival “I Musei del Sorriso“, domani alle ore 11 sarà proposta un’attività creativa per i più piccoli al Museo del Motore a scoppio “Barsanti e Matteucci”, nell’Antica Loggetta dei Guinigi a Lucca, in via Sant’Andrea 56, a due passi dalla Torre Guinigi. Dopo la visita guidata al museo e la lettura di una breve storia, si potrà partecipare ad un laboratorio creativo per realizzare uno speciale libro illustrato dedicato al museo, disegnando, tagliando e incollando le proprie creazioni con la tecnica del PopUp, per ottenere figure tridimensionali. A guidare l’attività sarà Lucia Morelli, laureata in Storia dell’arte, che da anni si occupa di didattica dell’arte nella scuole, ed è inoltre direttrice della collana edAkids La storia dell’arte raccontata ai bambini (Aracne Editore, Roma). L’attività è dedicata ai bambini delle scuole primarie ed è richiesto di portare i propri pennarelli. L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione a info@barsantiematteucci.it. Il calendario completo degli appuntamenti su http:www.museiprovincialucca.itfestival.