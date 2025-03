Associazione il Sogno Onlus. Donati attrezzi riabilitativi

Il Rotary Club antiche Valli del Serchio, presieduto da Raffaella Martini, ha donato all’associazione Il sogno onlus di Castelnuovo una serie di attrezzature che andranno a potenziare la palestra per la riabilitazione motoria, gestita dall’associazione. Insieme alla presidente Raffaella Martini, erano presenti presso la sede de Il sogno in piazza delle Erbe il presidente dell’associazione Massimo Palmero, il sindaco Andrea Tagliasacchi, la consigliera comunale Rebecca Moscardini, le dottoresse del centro, genitori, volontari e membri del Rotary e de Il Sogno. L’acquisto è stato possibile grazie al ricavato della serata lirica, presentata da Claudio Sottili, ’’E lucean le stelle’’, svoltasi al teatro Alfieri, promossa dal Rotary Club antiche Valli del Serchio con il patrocinio del Comune, con la presenza di circa 500 spettatori, che avevano riempito il teatro e tanti applausi per i soprani Silvana Froli e Alice Semplici, il tenore Giovanni Cervelli, i pianisti Massimo Salotti e Giovanni Andreini.

Dino Magistrelli