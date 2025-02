Assistenza agli anziani. Stanza multisensoriale. Inaugurata alla Misericordia

Grazie al contributo di UniCredit è stata realizzata presso la sede della Confraternita di Misericordia di Castelnuovo, in viale Giovanni Pascoli n. 10, una stanza multisensoriale, detta anche metodo Snoezelen, completa di arredi e attrezzature idonee per la stimolazione sensoriale fisica, mentale e psicologica delle persone anziane e in particolare afflitte da demenza senile.

Tutto questo nell’ambito del progetto "Rasserenare, il senno di poi" presentato dalla Confraternita di Misericordia che UniCredit ha sostenuto con il Fondo Carta Etica, nel quale confluisce il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, utilizzando le carte di credito etiche rilasciate dall’Istituto bancario, disponibili sia per i privati che per le imprese.

L’innovativa strumentazione terapeutica multisensoriale, del costo di circa 15 mila euro, unica nella Valle del Serchio, è stata inaugurata alla presenza di Andrea Barsotti direttore di sede del Mercato di Lucca Catalani di UniCredit e di Mirco Micchi direttore della Filiale di Castelnuovo, dell’Amministrazione comunale con il sindaco Andrea Tagliasacchi e il presidente del Consiglio Niccolò Roni, del consigliere regionale Mario Puppa, della responsabile del Servizio sociale dell’Asl Valle del Serchio Maela Pedri, del governatore della Misericordia Mauro Giannotti e del parroco di Castelnuovo e assistente ecclesiastico della Confraternita castelnuovese monsignor Angelo Pioli.

"La stanza multisensoriale – spiega il governatore Mauro Giannotti – verrà utilizzata da subito per il benessere degli anziani della nostra Rsa che ospita 22 persone, più 6 diurni, ma sarà aperta, in caso di bisogno, anche alla popolazione del territorio. Inoltre stiamo formando il personale per garantire la massima qualità del servizio".

Il metodo Snoezelen è nato verso la fine degli anni ‘70 grazie a due terapisti olandesi, che ebbero l’idea di creare degli apposti ambienti dove i pazienti con disturbi mentali potessero essere stimolati attraverso luci, suoni, colori, sapori e immagini, per aiutarli nella percezione della realtà e generare in loro un senso di benessere e calma. "La Misericordia – aggiunge il governatore – è grata ad UniCredit che ha permesso questa realizzazione, dimostrando sensibilità e apertura per nuove attività in favore della popolazione della Valle del Serchio".

Il progetto ha previsto anche altri interventi di miglioramento del Centro Diurno con l’acquisto di porte tagliafuoco e due defibrillatori. All’ iniziativa hanno preso parte le associazioni Foresta dei Sogni, con alcuni giovani che partecipano al laboratorio di teatro e musica e il Circo e la Luna che opera all’interno della Rsa con un laboratorio sperimentale per la cura degli anziani attraverso le arti e la musica.

Dino Magistrelli