Assi viari, già duemila i ‘no‘ Ai laghetti di Lammari il festival per opporsi alla nuova strada

Sono oltre duemila le firme raccolte per il No agli assi viari, si punta alle diecimila, obiettivo ambizioso ma non irraggiungibile anche se, come sottolineano gli esponenti del Comitato per la difesa dei laghetti di Lammari, è tutta opera di volontariato e quindi serve tempo. "Ci siamo dati una deadline – spiega il dottor Franco Antonio Salvoni, ex consigliere comunale – ancora tre mesi circa, quindi la fine del 2023. Domani dalle 17 alle 24 al parco Ilio Micheloni avremo questo festival, un modo per radunare persone e dire No ancora una volta agli assi viari. Il messaggio ulteriore che vogliamo trasmettere è la necessità di fornire un decisivo input al trasporto delle merci su rotaia, diminuendo quello su gomma. Gli studi dimostrano che un camion inquina come cento autovetture. La ferrovia elimina o quasi le emissioni e, tra l’altro velocizza i trasporti. Capiamo – continua Salvoni – che i residenti sul viale Europa penseranno che gli Assi saranno la panacea di tutti i mali per loro. Ci sono però studi delle varie associazioni che evidenziano come la diminuzione del traffico sarebbe solo del 7% .Con una spesa di 170 milioni di euro e il rischio che ne servano di più e che quindi l’opera, già di suo devastante, magari rimanga anche incompleta". Al Festival ci sarà musica, cibo, animazione per bambini e ovviamente non mancheranno momenti informativi. Sarà possibile firmare la petizione di iniziativa popolare da inviare ai sindaci di Capannori e Lucca e al presidente della Regione.

Prosegue l’impegno dei gruppi contro la realizzazione di un’opera ritenuta costosa e disastrosa per l’ambiente e la salute dei cittadini. La petizione popolare, lanciata nei mesi scorsi, ha già visto numerose adesioni.

Massimo Stefanini