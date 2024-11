Assi Viari, Capannori Popolare dice no: "Presenti alle iniziative di protesta"

"Ce lo aspettavamo. Con un commissario straordinario indagato per corruzione, con un voto contrario in giunta, nel silenzio assoluto, senza nessun confronto con la cittadinanza, che pure lo chiede da mesi e con forza, il sindaco di Capannori dice sì agli assi viari". E’ quanto afferma Capannori Popolare che in una nota spiega: "Menesini giudicava il progetto negativamente mentre proponeva le modifiche per il collegamento tra Antraccoli e il Pip di Carraia, adesso la conferenza dei servizi del 22 novembre è un atto decisorio e non si possono porre ulteriori condizioni o modifiche come dice Del Chiaro. Le forze contrarie agli assi interne alla maggioranza hanno dimostrato debolezza e non hanno avuto la forza o la volontà di andare contro l’amministrazione, convocando il consiglio straordinario aperto richiesto a gran voce dai comitati; il singolo voto contrario in giunta rimane ininfluente e tollerato: evidentemente non ha fatto abbastanza male. L’ambiguità arriva anche da Lucca, da chi oggi si schiera contro gli assi ma fino a ieri occupava posizioni in giunta e maggioranza e nelle recenti elezioni capannoresi ha sostenuto pubblicamente Del Chiaro".

"Al di là delle diverse strategie, che si possono discutere, un fatto è indubitabile: i compromessi, i tentativi di combattere giganteschi interessi economici dall’interno – scrive Capannori Popolare - non hanno mai funzionato e continuano a non funzionare. Gli unici soggetti con idee e azioni chiare e coerenti sono coloro che n questi anni, mesi e settimane, si sono attivati contro il progetto e, riuniti in assemblea in queste settimane hanno portato all’attenzione delle istituzioni l’emergenza climatica, il consumo di suolo zero e la necessità di una mobilità sostenibile. Come Capannori Popolare – conclude la nota - saremo presenti in tutte le iniziative di protesta, come l’assemblea di ieri sera ad Antraccoli, che ci accompagneranno intanto fino alla conferenza dei servizi. Dopodiché, non è finita finché non è finita".

Capannori Popolare ha espresso la sua posizione anche durante la campagna elettorale per le amministrative di Capannori, con la candidata Nicoletta Gini. Nel frattempo è stata annunciata una conferenza per lunedì in Regione con il presidente Eugenio Giani e l’assessore Baccelli.

Ma.Ste.