Assemblea lucchese per Elly Schlein Domenica al circolo Pd

“Partecipare per cambiare”. Parte il rush finale del cammino di Elly Schlein per le primarie di domenica 26 febbraio. E il comitato lucchese chiama a raccolta i cittadini, per i passi decisivi del cammino. L’appuntamento è per domenica prossima 19 febbraio alle 10.30, nella sede del circolo di piazza San Francesco in Centro storico, per un’assemblea pubblica e aperta, per coordinare le azioni in sostegno di Elly e di Emiliano Fossi, quest’ultimo candidato alle primarie regionali ([email protected], anche su facebook e instagram, alla pagina “Parte da noi - Lucca per Elly Schlein).