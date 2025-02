Assemblea annuale. Eletto il nuovo direttivo

Venerdì 31 gennaio, presso la Biblioteca F.lli Rosselli si è tenuta l’assemblea annuale della sezione barghigiana dell’Istituto Storico Lucchese. È stata l’occasione per discutere il programma delle iniziative per l’anno in corso, ma soprattutto per l’elezione del nuovo direttivo che rimarrà in carica per il quinquennio 2025-2029. Sono risultati rieletti all’unanimità i membri del passato direttivo Sara Moscardini (direttore), Pier Giuliano Cecchi (vicedirettore), Ivano Stefani (addetto culturale), Maria Elisa Caproni (segretaria).

Rimane al momento in sospeso la figura dell’addetto alla didattica che sarà a breve identificato. Il direttivo coglie anche l’occasione per ringraziare Alessio Vanni che nell’ultimo quinquennio ne ha fatto parte, collaborando con competenza ed entusiasmo alle tante attività. Il nuovo direttivo si metterà al lavoro per i prossimi eventi, nonché per traghettare l’Istituto verso l’importante data del 2029, quando la sezione di Barga compirà ben 50 anni.

Era infatti il 1979 quando l’Associazione lucchese promosse la costituzione di un distaccamento a Barga, inizialmente presieduto da Myrna Magrini e poi guidato per buona parte della sua esistenza da Antonio Nardini. Intanto anche dalle pagine del nostro Giornale vogliamo fare gli auguri di buon lavoro all’Istituto Storico.

Luca Galeotti