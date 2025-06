Asilo di Borgonuovo. Il sindaco fa chiarezza e ribatte alle critiche

Asilo di Borgonuovo, facciamo chiarezza. E’ il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, a volerlo.

"Ci sono petizioni contro il nuovo asilo di Borgonuovo che vogliamo realizzare accanto alla scuola dell’infanzia, grazie a un finanziamento Pnrr ma non mi sarei mai aspettato – dichiara il primo cittadino - questo atteggiamento dai consiglieri comunali di minoranza, perché il senso delle Istituzioni dovrebbe prevalere. Vi spiego le scelte, e soprattutto la visione complessiva (chi amministra è obbligato ad averla). Perché facciamo l’asilo nido a Borgonuovo e non nella scuola dell’infanzia di via delle Ralle? Perché con un’indagine sul quadro complessivo delle scuole e degli asili nido sul territorio comunale è emerso che in quella zona mancava e che Borgonuovo si trova in una posizione strategica per servire le famiglie anche di Gragnano e Lappato".

Va avanti Del Chiaro: "Realizzarlo a Borgonuovo significa dare concretezza alle linee ministeriali e regionali sulla pedagogia infantile, ovvero fare lo ‘0-6‘ in continuità, infatti la stessa cosa la facciamo all’infanzia di Badia di Cantignano. Inoltre è un asilo nido da 20 posti, che secondo le le indagini sui bisogni, serviva. Borgonuovo è uno dei 4 nuovi asili nido che andiamo a costruire: gli altri 3 sono a Badia di Cantignano, a Tassignano e a Lammari. Realizziamo asili nido perché alle famiglie servono e grazie alla scelta della Regione di fare ‘nidi gratis‘, sono tanti i genitori che adesso scelgono di mandare i figli al nido. La questione del giardino della scuola dell’infanzia: da settembre i bambini dell’infanzia potranno usufruire di un giardino sul retro. Gli alberi? Mi piange il cuore abbatterli".

"Sapete quanto ci tenga. Ma non posso rischiare – conclude Del Chiaro – di perdere finanziamenti Pnrr. Capitolo parcheggio. Avremo posti auto dietro l’attuale scuola dell’infanzia, andremo ad espropriare l’area".

Ma.Ste.