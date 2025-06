Montebello 0-3. L’ex elementare diventa un asilo

La vecchia scuola elementare di Montebello di Mezzo torna a vivere: ospiterà ancora le nuove generazioni bolanesi. Il Comune di Bolano è infatti riuscito a intercettare un cospicuo finanziamento di 400mila euro con cui andare a ristrutturare l’edificio che oggi, dopo un lungo ’servizio’ scolastico, era adibito a centro sociale. I fondi, elargiti dal ministero dell’Istruzione e del merito nell’ambito del Pnrr, serviranno infatti per la riconversione del centro polivalente in asilo nido, e per l’attivazione di venti nuovi posti dedicati a bambini nella fascia d’età 0-2 anni, andando così a intercettare una forte richiesta delle famiglie bolanesi circa la disponibilità di nuovi posti asilo per i bambini, in particolare nella fascia d’età più bassa. Sul territorio comunale è infatti presente solo una struttura privata, e sono molte le famiglie che in questi anni, proprio a causa della bassa offerta di posti, sono state costrette a portare i propri figli nelle strutture presenti nei territori limitrofi.

"Grazie al lavoro dei nostri uffici e al coordinamento dell’assessore ai Lavori pubblici, Augusto Vallese, siamo stati capaci di aggiudicarci un finanziamento con il quale andremo a ristrutturare un edificio negli anni diventato fatiscente, e che presto non sarebbe stato più in grado di sopperire alle esigenze della popolazione – afferma il sindaco di Bolano, Paolo Adorni –. Naturalmente la struttura ristrutturata e ammodernata, oltre che essere adibita ad asilo, continuerà a essere al servizio del territorio negli orari e nei giorni in cui non sarà utilizzata come asilo, e potrà contare su un capiente salone per le attività socio culturali della frazione".

Attualmente è in corso di esecuzione la redazione del progetto esecutivo, commissionata dal Comune a un architetto sarzanese, Doriano Lucchesini, "che vanta una pluriennale esperienza nella progettazione di edifici scolastici e per l’infanzia" spiegano dal municipio bolanese. L’avvio dei lavori è previsto per il prossimo autunno, attraverso un bando di gara che verrà realizzato in tempi strettissimi durante quest’estate, con il completamento delle opere che è invece previsto per l’agosto del prossimo anno. Se i tempi stimati dagli uffici comunali saranno rispettati, il territorio bolanese potrà accogliere una nuova sezione dell’infanzia già per l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027. "La gestione – aggiunge il sindaco Adorni – avverrà attraverso un soggetto privato, che sarà individuato attraverso un bando pubblico. Il gestore potrà beneficiare anche di finanziamenti pubblici finalizzati alla creazione di nuovi posti per i bimbi 0-3 anni".

Matteo Marcello