Asfaltature nei paesi. La mappa completa degli interventi “Oltre 5 chilometri“

Oltre cinque chilometri di asfaltature nelle frazioni, in risposta alle segnalazioni, ma anche come esiti dei sopralluoghi svolti dagli uffici. Da settembre seguirà un altro lotto da almeno 10 chilometri di strade “nuove“. Il territorio è pronto ad una forte trasformazione, in positivo, che aiuterà sensibilmente i cittadini e i residenti nella loro quotidianità, grazie a infrastrutture e strade moderne e funzionali.

“Ci siamo trovati alle prese con una situazione di incuria perdurata per anni della nostra rete viaria - ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani - . La nostra risposta è il massimo impegno nel riportare in sicurezza le strade, assicurando anche confort a chi viaggia. Credo che un piano delle asfaltature così ambizioso non si era visto da tempo nelle frazioni. Ci sono situazioni che erano in abbandono da decenni e andavano avanti a suon di rattoppi“. Esempio calzante quello di via di Poggio, dove è in corso l’intervento per oltre un chilometro di nuovo asfalto, da Santa Maria a Colle a Nozzano.

Nell’estate sarà rifatto il manto per un totale di 5.115 chilomeri lineari e una superficie di 25mila metri quadrati, nelle frazioni. Il programma dei lavori è stato presentato ieri mattina dall’assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani e dai tecnici dell’ufficio strade del Comune di Lucca. I prossimi interventi continueranno dal 24 giugno fino a fine ottobre. Ecco la mappa completa del prossimo lotto dei lavori. Nella ex circoscrizione 3 saranno interessate via dell’Amore e via dei Pellegrini a Sant’Angelo in Campo. Nella ex circoscrizione 4, via della Santissima Annunziata e via di Picciorana, nella ex circoscrizione 5 via della Bordogna, via di Arliano, via di Casanova di Maggiano, via di Filettole, via di Fregionaia, via di Nozzano Vecchio, via per Massaciuccoli, nella ex circoscrizione 6 via delle Nubache, via della Pieve di Santo Stefano, via Onacrog, nella ex circoscrizione 8 via del Loreto, via di Tramonte, via Foce del Lupo, via Volpi, via di Aquilea, nella ex circoscrizione 9, via Giovanni Pacchini, via del Cimitero di Santa Maria del Giudice, via dell’Acquarella, traversa Prima di via del Castellaccio di Massa Pisana.

“Questo primo lotto ha un valore complessivo di 900mila euro a carico del Comune - dichiara l’assessore Buchignani - a questo seguirà un secondo lotto in corso di affidamento che prevede altri interventi in città e altre zone del territorio per altri 1.7 milioni di euro sempre del Comune, anche questi da mettere subito in cantiere. È la prima volta che l’amministrazione comunale investe così tanti soldi nelle asfaltature e per la prossima variazione del piano triennale delle opere pubbliche abbiamo già previsto altri 500mila euro di asfaltature per il 2024. Abbiamo trovato una situazione molto degradata e abbiamo voluto mettere in campo interventi incisivi soprattutto in tante zone periferiche del territorio”.

Tra le zone più “devastate“ via della Santissima Annunziata: “Oltre al logorio del traffico anche chi ha posato la fibra ha fatto il resto. Interverreno su 175 metri di carreggiata“. Svolta anche per via di Massaciuccoli che per tanto si è sentita senza “né babbo né mamma“. “Gli abitanti, trovandosi in terra di confine, si sono sentiti dimenticati a lungo. Un intervento era necessario e urgente, lo abbiamo eseguito su un tratto di 150 metri – così Buchignani – . L’intervento più esteso di questo lotto sarà quello di via delle Nubache a Sant’Alessio, con il nuovo asfalto per un chilometro e 200 metri“. Tante lamentele e finalmente il lieto fine anche per via Onacrog a Mutigliano che sarà quasi interamente ripristinata per un tratto di 300 metri. La ditta all’opera è la lucchese Del Debbio. Questo lotto di lavori significherà un impegno di risorse comunali pari a 900mila euro (compresa via di Poggio). Il prossimo, che si avvierà a settembre richiederà risorse per 1.700.000 euro. Con qualche inevitabile disagio: le strade oggetto dei lavori, essendo di sezione ristretta, dovranno essere temporaneamente chiuse al transito veicolare.

“E’ la dimostrazione seria di quanto teniamo al territorio - ha tenuto a sottolineare Buchignani - , con un investimento importante e cantieri subito operativi sulle nostre strade per renderle più sicure e confortevoli“. Una delle opere già funzionanti, anche se ancora non ultimata, è il rondò di via delle Città Gemelle che ha eliminato il semaforo e quindi le file infinite. “In questo caso ci siamo adoperati per tenere il cantiere attivo anche in notturna per limitare i disagi e portare il tutto a buon fine con rapidità. Una soluzione importante per quella zona e per il traffico che gravita sull’ingresso autostradale“.

