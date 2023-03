Asbuc, nuovo comitato già al lavoro Lotti all’asta per il taglio boschivo Togneri fa il punto della situazione

A pochi mesi dall’insediamento sono già tante le iniziative e gli impegni del nuovo comitato di amministrazione di ASBUC diretto da Omero Togneri. Proprio Togneri, assieme al consigliere Filippo Lanciani, a pochi giorni dall’assemblea ordinaria del 30 marzo ha voluto fare il punto della situazione. "Per quanto riguarda il taglio boschivo sono stati messi all’asta diversi lotti. Per ogni lotto di taglio boschivo abbiamo previsto una somma extra che verrà utilizzata al termine per la manutenzione delle strade interessate dal passaggio dei mezzi e quindi dai danni che ne potrebbero conseguire. E’ stato inoltre presentato il piano di assestamento forestale per quanto riguarda i terreni gestiti sul versante emiliano".

"Abbiamo ottenuto - spiegano Togneri e Lanciani - l’approvazione dell’ente Parco del Frignano e adesso si conta di poter avere l’autorizzazione al taglio boschivo prima dell’estate e così di poter partite con i primi lotti entro la fine dell’anno." Per quanto riguarda il versante emiliano, ASBUC ha anche avuto un incontro tecnico relativamente alle autorizzazioni per la raccolta dei funghi e dei mirtilli nei terreni del demanio civico di Barga. I cittadini adesso hanno diritto, per quanto riguarda questi terreni esistenti sul versante emiliano, di raccogliere liberamente funghi e mirtilli senza limite quantitativo e giornaliero. Dovranno però munirsi di una autorizzazione gratuita per quanto riguarda la raccolta dei funghi che si può ritirare presso la sede ogni giovedì sera.

A proposito di boschi, dopo un iter avviato dalla precedente amministrazione è stata approvata in questi mesi la delibera della convenzione per la cessione dei crediti di carbonio, con l’adesione ad una piattaforma di cui è ente capofila il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano.

Per quanto riguarda ASBUC Barga, questa azione, potrà essere applicata adesso anche ai 542 ettari di terreno del demanio civico ricadenti nel comune di Pievepelago. Il passaggio per portare avanti l’iter è quello di ottenere adesso una specie di marchio di qualità dei boschi di ASBUC, attraverso una certificazione forestale che deve essere omologata "Abbiamo avviato l’iter – dicono - speriamo con la fine dell’anno di poter portare a termine l’operazione con la cessione dei crediti di carbonio".

Luca Galeotti