Artigiani al bivio. Oggi il faccia a faccia tra imprese e politica

Il luogo di convergenza è la sede di Confartigianato Imprese Lucca, in Viale C. Castracani Trav. IV, n. 84 dove questa mattina, a partire dalle 9.30 si terrà un’assemblea pubblica intitolata “Come trasformare i cambiamenti e le difficoltà che incontra l’Artigianato in un’opportunità di crescita. Perché ciò avvenga tutti, Enti, Istituzioni, Associazioni debbono comprendere quello che sta accadendo”. Una chiamata chiara e forte in un momento che può segnare netto punto di discrimine, anche al positivo, per le aziende del settore, protagoniste da sempre della nostra (migliore) economia e capaci di un indotto a numeri stellari di fatturato e di occupazione. Una riflessione quantomai utile e stringente che sarà introdotta dal Presidente di Confartigianato Imprese Lucca, Michela Fucile e dal Direttore, Roberto Favilla. Poi la parola passerà a importanti personalità nel campo universitario, politico e sindacale. Al microfono si alterneranno il sindaco Mario Pardini, il consigliere della Provincia Patrizio Andreuccetti, anche Sindaco di Borgo a Mozzano, poi Renato Mason, Segretario della CGIA di Mestre, Lucio Poma, professore associato presso la Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara, Tiziana Nisini, Vicepresidente 11° Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei

Deputati.

Inoltre parlerà Stefano Baccelli, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Regione Toscana a seguire Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio di area vasta Toscana Nord Ovest. A tirare le conclusione sarà Ferrer Vannetti, Presidente Confartigianato Toscana. “Invitiamo le imprese ad intervenire numerose per non perdere questa importante occasione di confronto“, è l’invito dei vertici di Confartigianato Imprese che nell’occasione dell’evento di oggi pongono domande ma soprattutto si aspettano concrete risposte.

L.S.