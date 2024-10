Arte e tradizione insieme. La Rocca riapre le sue porte

Dopo il successo ottenuto con le aperture estive della Rocca Ariostesca, che aveva fatto registrare la presenza di oltre 4.500 visitatori in soli tre mesi, venerdì 1 novembre riapre a Castelnuovo il Palazzo di Atlante - Museo Furioso della Rocca Ariostesca.

"Le porte, attraversate più volte nei primi del ‘500 dall’allora Commissario estense Ludovico Ariosto - commenta con soddisfazione il sindaco Andrea Tagliasacchi - apriranno, dunque, venerdì 1 novembre, dalle 10 alle 18 e sarà così possibile tornare ad ammirare la Rocca completamente restaurata ed immergersi in un’atmosfera quasi fiabesca, in connessione con l’evento più importante del territorio, Lucca Comics & Games. I visitatori potranno non solo ammirare i nuovi spazi completamente ristrutturati, ma anche entrare all’interno della Torre Campanaria e vivere l’esperienza di un’opera d’arte scenografica grazie ad un’installazione multimediale permanente a cura del collettivo Kokoschka Revival e la direzione artistica della regista Ana Shametaj, che li trasporterà nella narrazione dei primi due episodi cardine dell’opera ariostesca, la Follia di Orlando e Astolfo sulla Luna". Il Palazzo di Atlante sarà aperto anche sabato 2 e domenica 3 novembre e tutti i week-end successivi fino al 31 dicembre con orario 10-18. Nei giorni 23, 24, 27, 30, 31 dicembre previste aperture di mezza giornata. Gli orari saranno indicati sul sito: www.museofurioso.com. Durante la settimana le aperture sono previste solo per gruppi e visite guidate. E’ necessario prenotarsi con almeno 7 giorni di anticipo alla mail: [email protected].

Il monumento simbolo di Castelnuovo, inaugurato nel maggio scorso dopo anni di lavori di restauro e riqualificazione, è stato oggetto di un recupero generale fortemente voluto dal Comune di Castelnuovo, che ha portato alla nascita del nuovo complesso museale e polifunzionale “Il Palazzo di Atlante – Museo furioso della Rocca Ariostesca“. Nato dalla mente dell’ingegner Marco Dezzi Bardeschi, che ha immaginato una nuova e moderna fruizione della Rocca e di tutto il centro storico della città, il progetto è il risultato di un percorso di riqualificazione che, dal 2019, viene sostenuto congiuntamente dal fondo "Cantiere Estense" del Ministero della Cultura, dalla Regione Toscana, dalla Fondazione Crl e Fondazione Bml, con il coordinamento artistico di Promo PA Fondazione.

Dino Magistrelli