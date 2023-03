Arte e riabilitazione binomio perfetto Gli eventi dedicati

Nuovi appuntamenti in occasione della Settimana Internazionale del Cervello, che hanno per tema l’arte come mezzo neuroestetico per influenzare positivamente il nostro cervello e come aiuto per il benessere e la terapia psicoriabilitativa. Si parte stamani alle 9 all’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano, con un evento guidato dal dott. Enrico Marchi, centrato sulla potenzialità dell’oggetto artistico. Alle 17 al Centro Diurno della Cooperativa IRIS a Porcari, in occasione degli incontri del “Caffè Alzheimer “ altro evento dedicato. Domani alle 8 al Liceo Vallisneri seminario interattivo.