Arte contemporanea. Approvate le graduatorie

Sono state approvate le graduatorie di Toscanaincontemporanea 2023, il bando della Regione Toscana dedicato alle arti visive contemporanee, che ha selezionato i migliori progetti finalizzati alla produzione, alla conoscenza e alla diffusione della creatività nel campo dell’arte contemporanea in Toscana. Lo stanziamento, pari a 350mila euro, è distribuito su due linee di intervento. In totale sono 121 i progetti che sono stati presentati, il numero più alto in oltre dieci anni di edizioni del bando. Di questi, 44 verranno finanziati, 22 per ciascuna linea.