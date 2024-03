Arriva “Volare senza limiti“. Esperienza speciale a Tassignano

All’aeroporto di Tassignano, passato alla gestione dei privati, sabato 20 e domenica 21 aprile si svolgerà una manifestazione dal titolo "Volare senza limiti", a cura dello scalo capannorese, dell’Aeroclub, di Lions International ed altri partner. Si tratta di una iniziativa spalmata sull’intero week end in cui ci sarà la possibilità per le persone disabili di decollare a bordo degli aerei e fare un giro dell’area lucchese che sarà possibile vedere dall’alto, quindi, in un panorama mozzafiato. Dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, in entrambi i giorni, si potrà approfittare di questa lodevole proposta, che consentirà alle persone diversamente abili di fare una bellissima esperienza e di abbattere idealmente quelle barriere che nella società attuale si fatica a superare.

Senza dubbio due giornate da ricordare, con la metafora significativa del volo, sinonimo di libertà e affrancato da ostacoli, come invece avviene a terra. Tutto ciò con la speranza che il meteo sia favorevole, condizione essenziale. Per maggiori informazioni sull’evento [email protected].

Ma.Ste.