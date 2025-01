Arriva la mostra “1938. Il banco vuoto”. Le leggi razziali nella nostra provincia

Fare Memoria per non ricadere negli orrori del nazifascismo: anche Borgo a Mozzano ha presentato il calendario di appuntamenti predisposto per celebrare il 27 gennaio, Giorno della Memoria.

Vediamo il dettaglio. Si parte venerdì 24 gennaio, alle 11.30, quando sarà inaugurata nell’atrio comunale la mostra “1938. Il banco vuoto. Le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca”.

Curata da Silvia Quintilia Angelini, la mostra presenta i disegni di Franco Anichini con il progetto grafico di Michele Paoli, per un’iniziativa della Scuola della Pace della Provincia di Lucca e dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea: l’esposizione ripercorre i momenti in cui la persecuzione entrò anche tra i banchi di scuola portando, nell’anno scolastico 1938-39, all’espulsione di insegnanti ebrei e al rifiuto delle iscrizioni per alunni ebrei.

La mostra resterà aperta fino al primo febbraio (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, sabato dalle 9 alle 13): all’inaugurazione interverrà Mario Regoli, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Lucca.

Lunedì 27 gennaio, giorno della ricorrenza, alle 9.30, si terrà la cerimonia ufficiale con la deposizione di una corona di alloro al cippo commemorativo in località Socciglia.

Sempre lunedì 27 il Museo della Memoria di Borgo a Mozzano resterà aperto dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.