Arriva la magia del Natale. La mostra “Presepiale“

Dopo la partecipata inaugurazione della mostra d’arte collettiva "Presepiale", aperta sabato scorso al Palazzo Il Forte di Coreglia Antelminelli, si attendono nuovi e importanti arrivi per i prossimi fine settimana. L’esposizione, curata e ideata dall’Artista Ganfalco Masini, che celebra la radicata tradizione locale dei figurinai, risalente al Seicento, reinterpretando il presepe in chiave moderna e creativa, sarà infatti visitabile il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 fino all’8 di gennaio. Sono oltre vent gli artisti che hanno contribuito ad arricchire l’evento straordinario con opere realizzate in materiali diversi, dando vita a un racconto corale unico e originale sui temi del presepe, della comunità, del Natale, della solidarietà e del raccoglimento. All’interno delle sale dello storico palazzo del capoluogo, tante le storie ispirate dalle atmosfere suggerite dalla rappresentazione sacra, con diversi punti di vista che si uniscono in una narrazione da scoprire e percorrere in piena libertà e senza sensi obbligati. Gli artisti presenti con le loro originali opere al Forte, in arrivo, oltre che da ambiti locali, anche da diverse località della Toscana, sono questi: Michela Barsanti, Elisabetta Benetti, Cristiano Cavani, Cinzia Coronese, Matteo Faben, Emiliano Filippi, Riccardo Gambogi, Cesare Giovacchini, Graziano Guiso, Michaela Kasparova, Alessandra Marmo, Marzia Martelli, Gianfalco Masini, Silvia Masini, Andrea Moneta, Mirco Mugnaini, Graziano Dovichi, Maria Vittoria Papini, Paolo Pelosini, Pietro Soriani, Claudio Stefanini, Gianfranco Tognarelli, Paolo Vannucchi.

"Con passione, con diversi materiali e il proprio stile, questi artisti si sono messi in gioco - ha commentato la consigliera comunale Matilde Gambogi -, dando forma e vita ai personaggi e agli animali che hanno trovato il loro posto in questo singolare presepe. L’arte unisce le tante forme, i tanti stili e riesce sempre a comunicare che le diversità possono diventare elementi unificanti e condivisi".

Il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, nell’occasione, ha ricordato come per tutto il fine settimana, sempre nel capoluogo, dalle 15, si terrà anche "Natale a Coreglia Antelminelli" a cura di Pro Coreglia Aps, mentre sabato alle 20 nella frazione di Gromignana, si terrà l’accensione dell’albero di comunità e la pizzatombola, a cura del Comitato parrocchiale locale e a Piano di Coreglia dalle 14.30 partirà La Mondinata organizzata dalla Pro Loco Coreglia. Da non dimenticare la magia delle feste che domenica illuminerà anche Lucignana dove, dalle 10, saranno presenti i prodotti della tradizione.

