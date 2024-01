Arriva la fognatura nel borgo di Rocca

Nella frazione di Rocca arrivano fognatura e depuratore. Anche l’abitato di Rocca, che sta rinascendo anche con nuovi insediamenti residenziali e turistici, avrà la sua fognatura e il suo impianto di depurazione, lavori attesi e programmati già da tempo che finalmente verranno eseguiti dal gestore Gaia con la compartecipazione alla spesa del comune. L’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano ha infatti stanziato 15 mila euro, da impiegarsi su tre annualità, come quota di compartecipazione ai lavori che GAIA spa, il gestore del servizio idrico, condurrà nella frazione riguardanti, appunto, la nuova fognatura che servirà il paese. "La frazione di Rocca - spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti - è dotata di un impianto ormai superato, realizzato prima degli anni Novanta. In questi anni abbiamo assistito alla ristrutturazione di molti fabbricati nella frazione, che saranno destinati a soggiorni turistici e a famiglie che hanno scelto Rocca come luogo dove vivere. Per questo è sempre più impellente la necessità di dotare l’abitato di una rete fognaria funzionante e adeguata ai nuovi bisogni e che prevenga il possibile insorgere di problematiche igieniche, sanitarie e ambientali. L’obiettivo, infatti, è quello di migliorare le vivibilità delle frazioni, con piccoli ma mirati interventi che rendano i centri minori più vitali". Sarà dunque GAIA spa a condurre i lavori.

Marco Nicoli