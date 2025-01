Arriva la Befana. Tutte le feste nel territorio

Torna l’Antica Befana a Montefegatesi. Nel tardo pomeriggio di lunedì i questuanti gireranno per il paese per raccogliere offerte in nome della Vecchina con la scopa. E dopo tutti al Teatro Ermete Zacconi per la Polenta di Neccio e con la musica dei Ciao. La Befana di Montefegeatesi, con la tradizionale polentata, è sicuramente una delle più antiche che si ricordi nel comune di Bagni di Lucca. Una festa veramente popolare, che affonda le sue radici nella notte dei tempi. Il paese che sulla cima il monumento di Dante Alighieri richiama sempre tanti visitatori ed anche in occasione dell’Epifania si pensa ad un "tutto esaurito" al Teatro Zacconi.

Altra festa dedicata alla Befana in Controneria, dove giunge alla seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione "La befana della Controneria scende dal campanile e scappa via". L’evento è organizzata dall’Associazione paesana di Gombereto e vede la collaborazione della locale sezione della Croce Rossa e il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca. Il tutto si terrà presso i locali parrocchiali della Pieve di Controni e la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, essendo al chiuso. Inizierà alle 14 con i giochi per bimbi e bimbe e la possibilità di acquistare e gustare gli ormai tradizionali frati. Alle 15.30, il momento più importante, con la befana che verrà a distribuire dolcetti ai bambini scendendo dal campanile. L’Associazione invita tutti i bimbi e le bimbe e vestirsi da befana o befanotto.

Infine, la Befana al capoluogo: domenica 5 gennaio dalle ore 15 a Villa Webb, nel salottino ottocentesco, verrà offerto a tutti i visitatori il "tè della Befana". Si potranno visitare i Musei e le stanze della Villa e della Vicaria Val di Lima.

Marco Nicoli